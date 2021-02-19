Вирусолог из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко считает, что социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды, может повлиять на рост числа заболевших, но это будет связано лишь с тем, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью врача радио Sputnik.

По мнению Бутенко, сезонный фактор не имеет значения в этой ситуации и не влияет на динамику эпидемического процесса.

"Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера – Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю", – отметил он.

Вирусолог подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости в последнее время, нельзя отказываться от строгого соблюдения санитарных правил. Он также назвал другие меры, которые помогут достичь стабильного улучшения.

"Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60–70 процентов, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость", – заключил Бутенко.

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