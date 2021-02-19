13:50 19 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR89.54
Поиск

Вирусолог из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной

© Sputnik / Павел Лисицын
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1007)
77 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/13/1031867443.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210219/1031867254/Virusolog-iz-Tsentra-Gamalei-dal-prognoz-po-razvitiyu-koronavirusa-vesnoy.html

ВОЗ фиксирует общее снижение заболеваемости коронавирусом в мире за последние пять недель.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik.  Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко считает, что социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды, может повлиять на рост числа заболевших, но это будет связано лишь с тем, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью врача радио Sputnik.

© Sputnik / Илья Питалев
Число новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд

По мнению Бутенко, сезонный фактор не имеет значения в этой ситуации и не влияет на динамику эпидемического процесса.

"Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера – Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю", – отметил он.

Вирусолог подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости в последнее время, нельзя отказываться от строгого соблюдения санитарных правил. Он также назвал другие меры, которые помогут достичь стабильного улучшения.

"Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60–70 процентов, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость", – заключил Бутенко.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1007)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пока все спят: чудеса природы в ночном небе
Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться