"Калашников" представил новый беспилотник-конвертоплан

Новый беспилотный комплекс может быть использован для воздушного мониторинга, например, в интересах топливно-энергетического комплекса, а также в ходе поисково-спасательных операций.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. На международной оружейной выставке IDEX-2021, проходящей в столице ОАЭ, ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний "Калашников") представила новый российский беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL, который может применяться для мониторинга, а также в рамках спасательных операций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Калашникова".

"Новый беспилотный комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для классического запуска аппарата с катапульты, во втором случае крыло беспилотника оборудовано дополнительными штангами с четырьмя горизонтально расположенными пропеллерами, что позволяет ZALA VTOL выполнять вертикальные взлет и посадку и делает его гибридом самолета и вертолета", - цитирует агентство из сообщения пресс-службы компании.

При необходимости конвертация самолетного беспилотника в гибрид за счет смены крыла выполняется в течение нескольких минут, отметили в "Калашникове". Кроме того, новый беспилотный комплекс может быть использован для воздушного мониторинга, например, в интересах топливно-энергетического комплекса, а также в ходе поисково-спасательных операций, добавили в группе компаний.

Аппарат оснащается бортовым компьютером с элементами искусственного интеллекта, позволяющим обрабатывать полученные беспилотником фото- и видеоданные, результаты съемки в инфракрасном диапазоне и другие параметры еще до завершения полета. Для аппарата доступны сменные головные части с различными полезными нагрузками, включающими фото- и видеокамеры, тепловизоры, комбинированные телетепловизионные системы, газоанализаторы и дозиметры, лазерный целеуказатель и т. д. Беспилотник имеет автомат сопровождения движущихся объектов мониторинга или поиска.

В традиционном самолетном варианте ZALA VTOL имеет продолжительность полета четыре часа, после чего приземляется на парашюте. Мягкая посадка беспилотника обеспечивается подушкой, надуваемой под фюзеляжем. В версии с дополнительными двигателями ZALA VTOL способен взлетать и садиться вертикально в полностью автоматическом режиме, что позволяет эффективно применять аппарат в условиях городской застройки, в горной и труднодоступной местности, однако время его полета сокращается до двух часов.

Размах крыла ZALA VTOL составляет 2,85 метра, максимальный взлетный вес - 10,5 килограмма, скорость полета - до 110 километров в час. Основной движитель аппарата, обеспечивающий горизонтальный полет, - толкающий винт.