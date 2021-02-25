Кремль отреагировал на ситуацию в Армении

Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна. Премьер-министр в свою очередь заявил, что в связи с ситуацией в стране выступит на площади Республики в Ереване.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником России на Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", - заявил Песков в четверг, комментируя происходящее в этой стране.

На уточняющий вопрос, могла бы Москва стать посредником в урегулировании внутриполитического конфликта в Армении, Песков ответил, что ему "нечего добавить к тому, что он уже сказал".

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

После этого премьер Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики "защитить революцию", назвав требование военных "попыткой переворота".

Днем ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Ранее Пашинян в интервью 1in.am, коснувшись обвинений экс-президента Сержа Саргсяна о неиспользованном вовремя ОТРК "Искандер" во время боевых действий, заявил, что Саргсян "сам знает ответ на свои вопросы". "Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?" — сказал Пашинян.

Читайте также: