США впервые при Байдене нанесли авиаудар по Сирии, есть жертвы

Представитель Пентагона в своем заявлении говорит, что нанести удар приказал президент США Джо Байден.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post, которая опирается на источник в американской администрации.

По словам источника, есть основания полагать, что удар привел к гибели "горстки людей".

Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Как отметили в Пентагоне, этот шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.

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