В Италии обнаружили штамм коронавируса, возможно, устойчивый к вакцинам

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Итальянские микробиологи обнаружили в североитальянском городе Брешия "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий озабоченность ученых, поскольку разработанные ныне вакцины могут оказаться против него малоэффективными, сообщает РИА Новости.

"Впервые в Италии мы изолировали вирус-носитель этих мутаций, которые вызывают озабоченность, потому что могут демонстрировать сопротивляемость имеющимся сегодня в распоряжении вакцинам от COVID-19", - сообщил информагентству AdnKronos президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо.

"Речь идет о редком варианте, который в настоящий момент распространяется преимущественно в Африке, а именно в Нигерии. Однако существуют соответствующие свидетельства во всем мире. Пока это немногочисленные случаи, тем не менее их число растет", - отметил итальянский ученый.

По словам профессора, "нигерийский" штамм был выявлен в Брешии случайно, во время изучения биологического материала, собранного у пациентов в ходе контрольных проверок. Он был обнаружен у лица "африканского происхождения", тест которого на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время местные микробиологи под руководством Карузо выясняют, идет ли речь о единичном случае или данный штамм уже циркулирует в этом районе Ломбардии.

"С научной точки зрения чрезвычайно важно, что теперь, изолировав вирус, мы сможем оценить, является ли этот штамм более или менее агрессивным по сравнению с исходным вариантом и другими известными мутациями. И является ли он устойчивым к антителам, появляющимся в результате вакцинации", - подчеркнул Карузо.

"Нигерийский" штамм коронавируса был выявлен в конце декабря прошлого года сотрудниками Центра профилактики и контроля заболеваний Африканского союза. Новый вариант был обнаружен в штате Осун в юго-западной части Нигерии. Тогда сообщалось, что он похож на "британский" и "южноафриканский" штаммы, однако данные о его свойствах были весьма ограниченными.

В Италии до сих пор были выявлены три штамма коронавируса – "британский", "бразильский" и "южноафриканский". "Британский" штамм был обнаружен в середине декабря в Великобритании. Позже стало известно, что эта мутация коронавируса — VUI-202012/01, распространяется на 56-70 процентов быстрее исходника. Также высказывались предположения, что этот штамм чаще приводит к смерти пациентов.