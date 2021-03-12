Путин обсудил по телефону с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Стороны обсудили практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху, отметив, что режим прекращения огня соблюдается, обстановка в регионе остается стабильной.

В свою очередь, лидеры Армении и Азербайджана высоко оценили эффективность российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Также были затронуты вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

В начале января 2021 года Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами.

Предполагается, что железная дорога пройдет по восточному Азербайджану и позволит Армении впервые с 1992 года запустить прямые поезда в Россию, а также получить выход на Иран. Баку, в свою очередь, после более 30 лет блокировки сможет наладить сообщение с отделенным Арменией эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — и получить выход к Турции.

Депутаты Парламента Абхазии обратились в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

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