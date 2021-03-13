Названы самые популярные криптовалюты у россиян

По мнению экспертов, найти перспективные, но еще недооцененные криптовалюты достаточно сложно.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Самыми популярными криптовалютами у россиян, помимо биткоина (BTC), являются Ethereum (ETH) и Tether (USDT), пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов криптовалютного рынка.

"Помимо BTC самыми популярными являются ETH - это вторая по капитализации криптовалюта, которая много лет не теряет свои позиции. И конечно, USDT - основной стейблкоин, используемый на биржах", - сообщил основатель криптовалютной платформы "Кошелек.ру" Михаил Богданов.

Представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко согласилась с Богдановым, отметив, что "остальные цифровые активы существенно уступают этой троице в популярности".

При этом Максименко отмечает, что биткоин и Ethereum рассматриваются как средство для инвестиций, а стейблкоин USDT, как способ быстро и беспроблемно проводить платежи, в том числе трансграничные.

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