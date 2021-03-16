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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

© REUTERS / Kacper Pempel
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210316/1032025022/Roskomnadzor-prigrozil-zablokirovat-Twitter-cherez-mesyats.html

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств, а также пригрозил блокировкой.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Роскомнадзор не исключает блокировку Twitter, об этом в эфире "Первого канала" заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы взяли паузу, в течение месяца мы будем наблюдать за реакцией Twitter на наши претензии", — добавил он.

По его словам, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети. При этом прямой диалог с руководством компании установить не удалось.

Twitter не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.


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