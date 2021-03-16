Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Роскомнадзор не исключает блокировку Twitter, об этом в эфире "Первого канала" заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.
"Мы взяли паузу, в течение месяца мы будем наблюдать за реакцией Twitter на наши претензии", — добавил он.
По его словам, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети. При этом прямой диалог с руководством компании установить не удалось.
Twitter не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.