Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств, а также пригрозил блокировкой.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Роскомнадзор не исключает блокировку Twitter, об этом в эфире "Первого канала" заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы взяли паузу, в течение месяца мы будем наблюдать за реакцией Twitter на наши претензии", — добавил он.

По его словам, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети. При этом прямой диалог с руководством компании установить не удалось.

Twitter не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.