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Послы Абхазии и Пакистана в Сирии провели встречу в Дамаске

© Foto / Посольство Абхазии в Сирии
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Sputnik Абхазия
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Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике было открыто в Дамаске в октябре прошлого года.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился в Дамаске с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Пакистан Саидом Мухаммад Ханом. Об этом сообщает Посольство Абхазии в Сирии.

Послы Абхазии и Пакистана выразили надежду в укреплении двусторонних отношений.

Саид Мухаммад Хан отметил, что в апреле 2021 года хотел бы провести повторную встречу с Багратом Хутаба. Дипломаты обменялись памятными подарками.

Ранее сообщалось, что в Дамаске состоялась встреча послов Абхазии и Йемена в Сирии.

Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.


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