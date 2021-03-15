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Послы Абхазии и Йемена в Сирии переговорили о сотрудничестве

© Foto / Посольство Абхазии в Сирии
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Встреча послов двух государств в Сирии прошла в понедельник 15 марта в Дамаске.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился в Дамаске с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Йемен Абдуллой Али Сабри. Об этом Sputnik сообщил сам Хутаба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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На встрече двух послов обсуждались вопросы сотрудничества между Абхазией и Йеменом, стороны обменялись мнениями и выразили уверенность в укреплении двусторонних братских отношений между государствами.

Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба поздравил посла Йемена Абдуллу Али Сабри со вступлением в должность и пригласил его посетить Абхазию. Хутаба также пожелал укрепления мира и процветания Сирии.

На встрече присутствовали также советник посла Йемена Ясер Аль Мухальльаль, советник посла Абхазии в Сирии Мухаммад Али и помощник абхазского посла Кутейба Хасан.


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