Стало известно, за что штрафуют в Кыргызстане авто с абхазскими номерами

Машины с абхазскими государственными номерами водворяются на штрафстоянку в Кыргызстане. Возмущенные владельцы авто обратились к президенту страны решить эту проблему.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. При временном ввозе автомобиля из третьих стран на территорию ЕАЭС заполняется соответствующая декларация, в случае с машинами из Абхазии нарушаются нормы статей 264 и 275 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, рассказали в таможенной службе Кыргызстана. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

В пресс-службе ведомства отметили, что если иностранец временно завозит машину на территорию ЕАЭС, то, согласно кодексу, он не имеет права передавать управление другому лицу, продавать или выписывать доверенность.

"Декларация составляется максимум на год. Есть факты, когда машины ввозятся на три-четыре дня по документам, но продаются через доверенности гражданам Кыргызстана", – заявили в таможне.

Сколько было фактов временного ввоза машин и продаж, не уточняется, ведется следствие.

Ранее Государственная таможенная служба Кыргызстана сообщила, что проводятся рейды, направленные на выявление незаконного ввоза машин с абхазскими номерами, так как они ввезены с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. 10 автомобилей были водворены на штрафстоянку.

Владельцы таких машин провели митинг в центре Бишкека на площади Ала-Тоо и у Дома правительства. Они требуют узаконить автомобили, которые уже ввезены в Кыргызстан. Водители возмущаются, что их никто не предупреждал о нарушении законов.Многие из них покупали машины за счет кредитов и кормят семьи, работая таксистами.