15:33 20 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR88.43
Поиск

"Решение в традициях": Турция вышла из конвенции по защите женщин

© Foto / David Monje / Woman
В мире
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/14/1032052201.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210320/1032052190/Reshenie-v-traditsiyakh-Turtsiya-vyshla-iz-konventsii-po-zaschite-zhenschin.html

В мае 2011 года Турция присоединилась к Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik.Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Указ президента Турции Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Rеsmi Gazete.

Вице-президент страны Фуат Октай заявил, что борьба за защиту прав женщин в стране будет продолжена.

"Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях", - написал Октай в Twitter.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

Турция стала первой страной, ратифицировавшей конвенцию, за ней последовали еще 33 страны.

Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер". Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать такие преступления, как психологическое насилие, преследование, физическое насилие, сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и принудительную стерилизацию. Конвенция также включает статью о преступлениях, совершенных во имя так называемой "чести".

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Проснулся утром – убери свою планету": как люди помогают Земле
Угроза цунами: в Японии произошло землетрясение
График выплат российских пенсий в Абхазии: март
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться