В России назвали цену за третью вакцину от COVID-19

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса "КовиВак" в размере 4 330 рублей за упаковку. Это следует из материалов ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России... и письмом ФГБУ "ФНЦИРИП имени Чумакова РАН"... и приняла решение согласовать предельные отпускные цены, заявленные на регистрацию ФГБУ "ФНЦИРИП имени Чумакова РАН" (Россия), на следующие лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: "КовиВак (Вакцина короновирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная)" ... в размере 4 330,00 рублей", - говорится в сообщении.

Препарат будет производится в двух видах упаковки: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

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