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Владимир Путин привился от коронавируса

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Вакцинация: за и против (30)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210323/1032070965/Vladimir-Putin-privilsya-ot-koronavirusa.html

Ранее сообщалось, что президент России пройдет вакцинацию от коронавируса одним из отечественных препаратов.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Президент России Владимир Птуин привился от коронавируса, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что президент чувствует себя хорошо.

"Завтра у него полноценный рабочий день", - рассказал Песков.

Ранее сообщалось о том, что Путин выберет для вакцинации одну из российских разработок. В России на сегодня зарегистрированы три вакцины для профилактики коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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Темы:
Вакцинация: за и против (30)

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