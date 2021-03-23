Владимир Путин привился от коронавируса

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Президент России Владимир Птуин привился от коронавируса, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что президент чувствует себя хорошо.
"Завтра у него полноценный рабочий день", - рассказал Песков.
Ранее сообщалось о том, что Путин выберет для вакцинации одну из российских разработок. В России на сегодня зарегистрированы три вакцины для профилактики коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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