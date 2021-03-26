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Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин

© AFP 2019 / OLIVIER HOSLET
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1035)
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Sputnik Абхазия
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В России зарегистрировали три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Le Figaro.

© AFP 2019 / JACK GUEZ
Под давлением: как в Европе утверждали вакцину Pfizer

По его словам, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.

Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

Французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств.

© Sputnik / Алексей Даничев
Опубликованы результаты третьей фазы исследований вакцины "Спутника V"

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках Евросоюза уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее он говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.

Премьер-министр Италии Марио Драги не исключал, что в отсутствие координации в рамках ЕС Рим сможет заказать российскую вакцину. Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва никому не навязывает свою вакцину, но, когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают — граждан или фармкомпаний. "И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", — заметил российский лидер.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1035)

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