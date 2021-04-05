15:08 05 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.61
  • EUR90.00
Поиск

Туроператоры предсказали, когда россияне смогут путешествовать в Европу

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
Получить короткую ссылку
118 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/15/1031496230.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210405/1032151917/Turoperatory-predskazali-kogda-rossiyane-smogut-puteshestvovat-v-Evropu.html

С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с шестью странами - Кипр, Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Не раньше осени смогут российские туристы попасть в Европу и страны Юго-Восточной Азии, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью газете "Известия".

© Foto / MITT
Восстановление после коронавируса и не только: что Абхазия предлагает туристу

По ее словам, прогнозы давать сложно, так как все зависит от нормализации ситуации на фоне пандемии в Европе и периодических локдаунов. 

"Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года", - Ломидзе

По ее словам, частично открытие Европы для туристов связано с вакцинацией. При этом Израиль почти полностью провакцинировался, но пока закрыт для туризма.

Ломидзе также отметила, что туристы ждут открытия стран Юго-Восточной Азии. По прогнозам главы АТОР, для полноценного отдыха они будут открыты для россиян только осенью или зимой.

При этом российские туроператоры прогнозируют, что летом 2021 года отдых в Абхазии обойдется на 20% дешевле, чем в Адлере, и на 25% будет доступнее, чем в среднем по Крыму.

Читайте также: 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сумрак, огни и фантастика: спектакль "Соляриc" в РУСДРАМе
Задержание исламиста, готовившего теракт против силовиков
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться