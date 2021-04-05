Туроператоры предсказали, когда россияне смогут путешествовать в Европу

С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с шестью странами - Кипр, Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Не раньше осени смогут российские туристы попасть в Европу и страны Юго-Восточной Азии, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью газете "Известия".

По ее словам, прогнозы давать сложно, так как все зависит от нормализации ситуации на фоне пандемии в Европе и периодических локдаунов.

"Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года", - Ломидзе

По ее словам, частично открытие Европы для туристов связано с вакцинацией. При этом Израиль почти полностью провакцинировался, но пока закрыт для туризма.

Ломидзе также отметила, что туристы ждут открытия стран Юго-Восточной Азии. По прогнозам главы АТОР, для полноценного отдыха они будут открыты для россиян только осенью или зимой.

При этом российские туроператоры прогнозируют, что летом 2021 года отдых в Абхазии обойдется на 20% дешевле, чем в Адлере, и на 25% будет доступнее, чем в среднем по Крыму.

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