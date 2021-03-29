Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Абхазии этим летом

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Туроператоры прогнозируют, что летом 2021 года отдых в Абхазии обойдется на 20% дешевле, чем в Адлере, и на 25% будет доступнее, чем в среднем по Крыму. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
31 марта завершается акция раннего бронирования. Как проинформировал туроператор "Дельфин" в рамках кампании раннего бронирования реализовано 50% туров на лето, по данным TUI Россия – 30-40% от запланированного летнего объема продаж.
Часть экспертов считает, что бронирование туров в Абхазию продолжится в активном темпе и в апреле. Этой тенденции способствует ограниченный выбор выездных направлений, а также высокие цены на отдых на курортах Краснодарского края и Крыма.
В целом эксперты национального туроператора АЛЕАН сообщили о 15-процентном увеличении продаж на летний отдых в Абхазии, генеральный директор "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил 40-процентный рост спроса на туры.
Представители туроператора "Интурист" рассказали, что в целом объемы бронирования в Абхазию на лето выросли в 3,5 раза.
При этом некоторые эксперты говорят о возможном повышении цен ближе к старту сезона.
"Подорожание туров возможно, но оно будет незначительным, не более 5%, так как владельцы отелей не хотят оттолкнуть гостей. Они настроены на привлечение возвратных клиентов", – пояснили эксперты TUI Россия.
В "Интуристе" добавляют, что в сезон на абхазском направлении повысится стоимость пакетных туров, сформированных на базе регулярных рейсов, поскольку авиабилеты в Сочи подорожают.
По информации туроператоров, популярные гостиницы и пансионаты Абхазии уже присылают stop sale на сезон-2021.
Как поясняют эксперты туроператора АЛЕАН, под stop sale чаще всего попадают номера класса "люкс" и "полулюкс", а также большие номера, которые запрашивают для семейного отдыха.
В топ-3 самых бронируемых на лето-2021 курортов Абхазии входят Гагра, Пицунда и Новый Афон. В среднем россияне намерены провести в Абхазии этим летом от 8 до 11 ночей. По оценкам экспертов TUI, в этом году отмечается рост продолжительности пребывания – стало больше заявок на заезды от 10 до 14 ночей.
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