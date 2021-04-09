Путин и Эрдоган обсудили ряд международных дел

В ходе телефонного разговора главы государств обговорили вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и Украине, а также другие актуальные международные темы.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся в пятницу, 9 апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В деталях обсуждалась ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V".

"Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов – обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию", - отмечается на сайте Кремля.

Разговор продолжился по теме ситуаций в ряде стран.

Лидеры с удовлетворением констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти в Ливии. Подтверждён обоюдный настрой на содействие мирному процессу и восстановлению единства страны.

При обсуждении положения дел в Сирии акцентирована важная роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров. Отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом, в частности, в провинции Идлиб в соответствии с положениями Сочинского меморандума 2018 года и Дополнительного протокола к нему от 5 марта 2020 года.

По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения.

Также была затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трёхсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал Президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

Кроме того, Путин акцентировал важность сохранения конвенции Монтрё 1936 года в связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала.

Плодотворный российско-турецкий диалог имеется в виду продолжить в самых различных форматах.

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