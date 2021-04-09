Американские корабли зайдут в Черное море

Причиной отправки американских корабля в Черное море был назван "рост российской военной активности" на границе с Украиной.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля, это эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook, сообщает РИА Новости.

Анкара направила участникам конвенции Монтрё соответствующее уведомление, отметив, что США выполнили необходимые процедуры.

Корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены ограничения по классу и по тоннажу судна.

Российские политики и эксперты предупредили США о последствиях отправки военных кораблей в Черное море и призывают американскую сторону воздержаться от провокаций.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал переброску кораблей показательным процессом. По его словам, Киев не получает от Штатов реальной военной помощи, однако Вашингтон стремится поддерживать конфронтацию между Россией и Украиной.

Депутат Госдумы Елена Панина допустила, что отправка американских кораблей в Черное море может осложнить ситуацию в Донбассе.

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", — заявила она.

Панина обратила внимание на то, как американские военные "весьма и весьма нервно воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег".

"Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года", — напомнила депутат и призвала "не создавать почву" для повторения подобных ситуаций.

Экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов призвал ВМФ не просто сопровождать американские корабли, а взять их под прицел — чтобы не допустить провокаций.

"Будем их отслеживать, наглости Штатам, конечно, не занимать, поэтому, помимо непосредственно слежения за кораблями, надо будет начинать уже следить оружием — давать целеуказание корабельным системам поражения, чтобы избежать любых провокаций", — сказал адмирал.

В свою очередь, вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов заявил НСН, что если американские военные корабли войдут в акваторию Черного моря, то "очень пожалеют". Он подчеркнул, что Россия на своей территории может делать все, что считает нужным.

"Мы защищаем свою святыню — территорию, которая принадлежит российскому народу, и не должны позволить никому над нами глумиться, обязаны свято защищать свое", — сказал вице-адмирал.

По его словам, пока преждевременно говорить о возможном ударе американских кораблей, достаточно вспомнить прецеденты советского времени когда при открытом столкновении, они уходили, не применив оружие.

Как указал Святашов, США нападают на небольшие страны — например, Гватемалу или Вьетнам, и добавил, что у России есть и подлодки, и авиация.

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