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Украина провела учения рядом с Крымом

© Sputnik / Стрингер
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Sputnik Абхазия
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Украина продолжает практику проведения военных учений рядом с российской границей. На этот раз очередные военные учения были проведены рядом с Крымом.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Вооруженные силы Украины осуществили масштабные учения рядом с территорией Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства обороны.

Согласно легенде учений, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны Украины. В ходе учений отрабатывались боевые упражнения, направленные на противодействие воздушной разведке противника, подавлению мест дислокации средств разведки, а также по распознаванию воздушных объектов противника и мониторингу воздушной обстановки. 

© Sputnik / Стрингер
Украина без предупреждения начала военные учения в Черном море

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Отмечается, что Киев регулярно устраивает военные учения у российских границ, якобы с целью отработать защиту от "нападения российского агрессора". Основная масса маневров ВСУ проходит в Херсонской области Украины рядом к Крымом, который в Киеве продолжают называть "оккупированной территорией".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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