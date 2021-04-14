Украина провела учения рядом с Крымом

Украина продолжает практику проведения военных учений рядом с российской границей. На этот раз очередные военные учения были проведены рядом с Крымом.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Вооруженные силы Украины осуществили масштабные учения рядом с территорией Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства обороны.

Согласно легенде учений, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны Украины. В ходе учений отрабатывались боевые упражнения, направленные на противодействие воздушной разведке противника, подавлению мест дислокации средств разведки, а также по распознаванию воздушных объектов противника и мониторингу воздушной обстановки.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Отмечается, что Киев регулярно устраивает военные учения у российских границ, якобы с целью отработать защиту от "нападения российского агрессора". Основная масса маневров ВСУ проходит в Херсонской области Украины рядом к Крымом, который в Киеве продолжают называть "оккупированной территорией".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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