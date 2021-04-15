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Президент Аргентины Фернандес высоко оценил "Спутник V"

© Foto / Пресс-служба администрации президента Аргентины
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1053)
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Sputnik Абхазия
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Президент Аргентины Альберто Фернандес высказался о российской вакцине "Спутник V" после перенесенного заболевания COVID-19.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Президент Аргентины Альберто Фернандес сказал, что легко перенес заболевание, вызванное коронавирусом COVID-19 благодаря тому, что ранее привился российской вакциной "Спутник V", сообщает РИА Новости.

"Я смог хорошо перенести (заболевание. — Прим. ред.) благодаря вакцине, что я получил", — отметил он, обращаясь к гражданам.

Тест президента на коронавирус дал положительный результат третьего апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное.

Медики ранее сообщили, что Фернандес вернется к своей обычной работе с четверга.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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"Спутник V" зарегистрирован почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности, а эффективность составила 91,6 процента.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1053)

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