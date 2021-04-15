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Французы назвали Россию лучшим союзником, чем США

© AP Photo / Morry Gash
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Sputnik Абхазия
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В комментариях к публикациям французской газеты Le Figaro читатели были возмущены учениями США в Черном море и выразили недовольство упреками в адрес России.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Читатели французской газеты Le Figaro выступили с критикой в адрес президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинивших Россию за усиление военного присутствия на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из комментаторов выразил мнение, что Вашингтон с помощью ситуации вокруг Донбасса пытается устроить провокацию против России с целью сорвать реализацию проекта "Северный поток —2".

"Россия вовсе не враг… Я чувствую себя в большей безопасности, имея в союзниках русских, а не США", - отметил пользователь.

Еще один французский читатель предложил России провести учения "в Ла-Манше, на побережье Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Флориды".

"Макрон и Байден не находят ничего умнее, как проводить учения в Черном море", - написал он.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Другой комментатор подчеркнул, что Россия вправе сама решать, куда перебрасывать армию на своей территории.

"К вашему сведению, российские войска, о которых идет речь, дислоцированы на территории России и находятся… в 130 км от границы", - добавил он.

Ранее США заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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