Турция одобрила производство российской вакцины от COVID-19

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Турецкая компания, сделавшая запрос на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", получила разрешение, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Safak.

"В Турции проводились токсикологические испытания (вакцины "Спутник V"), и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение. Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов", - издание приводит слова члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная Минздравом России в августе 2020 года, получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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