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Турция одобрила производство российской вакцины от COVID-19

© Foto / Пресс-служба МИД Венгрии
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Sputnik Абхазия
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Эффективность вакцины "Спутник V" на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Турецкая компания, сделавшая запрос на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", получила разрешение, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Safak.

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"В Турции проводились токсикологические испытания (вакцины "Спутник V"), и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение. Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов", - издание приводит слова члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная Минздравом России в августе 2020 года, получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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