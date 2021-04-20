Серийное производство российского Aurus запустят в мае

Пилотная партия автомобилей премиум-класса Aurus Senat была выпущена в марте. Для продажи эти машины не предназначались.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге в Татарстане в мае, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.

"Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами", — отметили в ведомстве.

Стоимость Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении составит 22 миллиона рублей, а базовая версия — 18 миллионов рублей, говорили ранее в компании. По данным Минпромторга, первые клиенты получат автомобили в следующем месяце.

В дальнейшем на заводе в Елабуге будут выпускать и внедорожники Aurus Komendant. Новинку планировали презентовать на автосалоне в Москве в 2020 году, но мероприятие отменили из-за пандемии.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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