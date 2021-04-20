Шойгу объяснил усиление напряженности у российских границ

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны РФ.

В частности, по словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии. Одновременно с этим ведётся непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трёх тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов", - сказал Шойгу.

Он отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий.

"Наряду с развитием военной инфраструктуры, продолжается обеспечение военнослужащих жильём. В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырёх жилых домов на 528 квартир в Махачкале", - сказал министр.

По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

В то же время западные политики расценивают активность России как "агрессивные действия". Так, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил о "самом массивном развертывании" сил — военнослужащих, техники — у границы с Украиной. По его оценке, там находятся около 150 тысяч человек. Откуда эти данные, дипломат не уточнил.

В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Украиной очередным вымыслом Киева. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может как угодно перемещать войска в пределах своей территории.

Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

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