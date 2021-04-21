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МВД России запустило новую систему для обжалования штрафов и розыска авто

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Софт будет использоваться для "предупреждения и раскрытия" преступлений, связанных с хищением или угоном транспортных средств, а также для розыска покинувших место аварии автомобилей.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. МВД перевело центры автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД на новое программное обеспечение под названием "Паутина", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Система "Паутина" заработала на территории Центрального федерального округа, а до конца года его внедрят в большинстве регионов.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам источников издания, раньше полиция могла получить из системы лишь фотографию автомобиля в момент нарушения ПДД, благодаря дорожным камерам, появившимся на российских дорогах в 2008 году. Софт везде был разный, поэтому работа центров не была синхронизирована. Теперь же стали доступны снимки на всем пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.

В МВД рассказали, что "Паутина" может стать частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.

В Центре организации дорожного движения подчеркнули, что внедрение новой системы в Центральном федеральном округе повысит безопасность и автоматизирует взаимодействие оперативных служб, упростит контроль перевозчиков и получение "матрицы корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили".

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