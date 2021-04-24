Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ

По данным Роскомнадзора, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Роскомнадзор считает, что контент, размещенный в в аккаунтах российских СМИ, регулярно подвергается цензуре со стороны администрации YouTube под предлогом его несоответствия возрастной категории, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых", - заявили в Роскомнадзоре агентству. © Sputnik / Михаил Воскресенский Захарова об ограничениях YouТube на фильм "Ржев": выгодное Западу "самоцензурирование"

Как отмечают в пресс-службе ведомства, блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, "которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию". Например, ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане, по данным Роскомнадзора, блокируются под надуманными предлогами.

"Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ", - заявили в ведомстве.

Ограничения со стороны сервиса за 2020 год и начало 2021 года затронули в том числе официальные аккаунты НТВ, России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik. Кроме того, без ответа остались большинство из 29 писем в адрес администрации видеохостинга с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ.

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