Билл и Мелинда Гейтсы прожили в браке 27 лет и вырастили троих детей.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе, сообщает РИА Новости.

"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", - говорится в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Twitter.

Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", - отметили Гейтсы.

Финансовая сторона развода не раскрывается.

Билл Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.