В Сирии при поддержке России восстановили около тысячи школ и более 250 больниц

Сирийское правительство при непосредственной поддержке России продолжает восстанавливать мирную жизнь в республике после освобождения этой территории от боевиков.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Около одной тысячи образовательных и более 250 медицинских учреждений восстановлено в Сирии после войны, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Об это пишет РИА Новости.

Сирийские власти при поддержке российских военных ведут послевоенное восстановление инфраструктуры в 345 населенных пунктах. Свыше 100 строительных бригад из России помогают возвести заводы, школы, больницы и дома.

"Всего с 18 июля 2018 года на территории Сирийской Арабской Республики восстановлены 983 образовательных и 253 медицинских учреждений, одна спортивная школа, 4 927 жилых домов, четыре колодца с питьевой водой, три культурно-досуговых объекта, два административных здания", - говорится в сообщении.

Совместная работа РФ и правительства Сирии позволила восстановить 1 457,32 километра линий электропередачи и 24,5 километра водопроводных сетей. Известно о введении в эксплуатацию 264 объектов водоснабжения, 323 хлебопекарен, 820 электроподстанций, четырех автозаправочных станций, 14 453 промышленных предприятий.

Сирийские власти реализуют программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших в ходе боевых действий территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама, чтобы по возвращении беженцы могли проживать в нормальных условиях. Российский ЦПВС в свою очередь оказывает помощь в этой работе, а также в транспортировке беженцев.

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