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Взятка.

Инспектора таможенного поста "Адлер" задержали при получении взятки

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Сотрудник таможни получил 30000 рублей за пропуск через таможенную границу Евразийского экономического союза незадекларированной партии товаров.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Инспектор таможенного поста МАПП "Адлер" задержан с поличным при получении взятки, сообщается на сайте Южного таможенного управления.

Мужчина задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни при получении взятки в размере 30 000 рублей.

Взятку передавал гражданин России, чтобы беспрепятственно, без таможенного контроля перевезти через таможенную границу Евразийского экономического союза коммерческую партию незадекларированных товаров без уплаты таможенных платежей.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело за получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

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