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Россия напомнила о незаконном военном присутствии США в Сирии

© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
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Sputnik Абхазия
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В российском диппредставительстве отметили, что у США нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских Вооруженных сил.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Посольство России в Вашингтоне в ответ на обвинение в адрес Москвы со стороны Пентагона в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии напомнило, что американское военное присутствие в САР является незаконным. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Ранее во вторник Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии.

"Мы бы хотели напомнить: американское военное присутствие в Сирии в первую очередь является незаконным. Поэтому у США нет какого-либо права критиковать законные действия Вооруженных сил Российской Федерации, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (Террористическая организация, запрещенная в России - прим. ред.), причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.

Президент Сирии Башар Асад
© AFP 2019 / JOSEPH EID
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Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018 года объявил об этом. Однако затем он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным США "Сирийским демократическим силам". Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в октябре прошлого года заявлял, что если США и Турция не уйдут из Сирии после уничтожения террористов, то сирийцы начнут народное восстание.

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