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ЛНР призвала страны-гаранты жестче отреагировать на нарушения соглашений

© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал страны-гаранты жестче реагировать на нарушения Киевом Минских соглашений, об этом пишет РИА Новости.

"Я уверен в том, что и Берлин, и Париж наверняка устали от недоговороспособности Киева", - сказал Пасечник в интервью. В частности, по его словам, они "упорно пытаются не замечать старания Киева переписать Минские соглашения".

"Я не слышал ни одного заявления по поводу того, что представители СММ ОБСЕ зафиксировали факт движения Киевом тяжелого украинского вооружения в сторону линии боевого соприкосновения. Однако было очень много заявлений по поводу того, что в Воронеж прибыло большое количество танков на внутрироссийские учения. Как-то достаточно странно", - отметил Пасечник.

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Глава ЛНР подчеркнул, что такое поведение не совсем соответствует образу посредников в решении конфликта и гарантов выполнения Минских соглашений.
"Вместе с тем порядок "нормандской четверки" прописан, он существует, он работает. И мы очень надеемся на то, что все же здравый смысл восторжествует. Конечно же, хотелось бы, чтобы это произошло пораньше и все-таки странами-гарантами принимались какие-то более жесткие меры по отношению к нарушителю, по отношению к той стране, которая не выполняет минские соглашения. К Украине", - сказал он.

Пасечник подчеркнул, что ЛНР готова полностью выполнять Минские соглашения. "Если полностью Минские соглашения от самого начала до самого конца будет выполнены, мы будем выполнять эти соглашения, конечно", - сказал он.

В ходе встреч в Минске контактной группой с сентября 2014 года принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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