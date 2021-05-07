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В Крыму прокомментировали сравнение Черного моря с "озером НАТО"

© AP Photo / Vadim Ghirda
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Sputnik Абхазия
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Активность разведслужб НАТО у западных границ России за последние годы в разы возросла, отмечают эксперты.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал "провокационной выходкой" сравнение Черного моря с "озером НАТО". Об этом пишет РИА Новости.

© AP Photo / Ross D. Franklin
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Так Молохов прокомментировал слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, который ранее заявил, что Черное море частично превратилось в "озеро НАТО". Безопасность в этом регионе, добавлял он, "является неотъемлемой частью безопасности НАТО".

"Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата", — сказал Молохов в интервью РИА Новости.

По его словам, наращивание присутствия альянса в акватории Черного моря и активность его разведывательных служб за последние годы увеличились в разы.

"Наш Черноморский флот никогда не позволит кораблям НАТО господствовать в Черном море, как бы им ни хотелось расширить на этот регион свою экспансию", — подчеркнул Молохов.

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет подобные инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

В российском МИД отмечали, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, а в Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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