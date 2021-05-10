Глава ВОЗ заявил о плато по смертности и заболеваемости COVID-19 в мире

Количество заражений и смертей от COVID-19 все еще быстро растет в юго-восточной Азии. Кроме того, в каждом регионе мира есть страны, где уровень заражений все еще ползет вверх.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире вышел на плато, но в юго-восточной Азии число заражений растет, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве, пишет РИА Новости.

"По всему миру мы видим выход на плато по количеству заражений и смертей от COVID-19, при этом снижение идет во всех регионах, включая Америки (весь континент - ред.) и Европу", - сказал он.

Он добавил, что на прошлой недели поступали данные о более чем 5,4 миллионах случаев заболевания и почти 90 тысячах умерших.

По словам главы ВОЗ, ситуация остается опасной по всему миру. В частности ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где был выявлен штамм B.1.617. Эксперты организации приняли решение, что данный вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.