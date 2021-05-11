Лавров: ключ к нормализации карабахского конфликта существует

В ходе визита российской делегации в Баку 11 мая были обсуждены двусторонние и региональные вопросы, приоритетное внимание уделено ситуации в Карабахе.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым состоялись сегодня в Азербайджане. Об этом пишет Sputnik Азербайджан.

Российская сторона выступает за максимально оперативное решение гуманитарных вопросов, в частности, вопроса карт минных полей, подчеркнул Лавров.

"Мы обсуждали этот вопрос в Ереване. Мне показалось, что у армянского руководства есть понимание того, что этот вопрос необходимо решать. И были сделаны первые шаги, и я об этом проинформировал азербайджанское руководство. Надеемся, что этот вопрос ускорится и полностью решится", - сказал он.

Лавров напомнил, что ключом к нормализации дальнейшей обстановки в регионе является полное выполнение достигнутых договоренностей: "Они обеспечивают все механизмы предотвращения, возобновления боевых действий и разблокировки экономических и коммуникационных связей".

Перед приездом в Баку Сергей Лавров совершил аналогичную деловую поездку в Армению. Зеркальность встреч должна была подчеркнуть одинаковое отношение России как к союзной ей по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армении, так и к Азербайджану, который в ОДКБ не входит, но всегда именуется стратегическим партнером.

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