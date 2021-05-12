Биоатаки на Россию: назван возможный сценарий

В Совете безопасности России отмечают, что количество биологических лабораторий, контролируемых Соединенными Штатами Америки, растет во всем мире, в особенности у границ России и Китая.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. В Совете безопасности обеспокоены размещением биологических лабораторий США и НАТО у границ России, пишет РИА Новости.

"Смертельно опасные микроорганизмы могут быть "якобы по ошибке" выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России", – отметил первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

По его словам, США проводят разработку индивидуальных планов биологических исследований для многих стран. Исследования исходят из национальных потребностей "в первую очередь военного назначения". Эта деятельность реализуется через "жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз", заявил Аверьянов.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в одном из интервью СМИ заявил, что США должны предоставить международному сообществу информацию об опытах, которые проводятся в военных биологических лабораториях. По его словам, Вашингтон создал 16 биологических лабораторий только у границ России. Чжао Лицзянь подчеркнул, что Штаты не раз подозревали в разработке биологического оружия в этих местах.

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