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Сценарий столкновения России и США в Черном море описали американские СМИ

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210511/1032389512/Stsenariy-stolknoveniya-Rossii-i-SShA-v-Chernom-more-opisali-amerikanskie-SMI.html

Авторы сценария сделали свои выводы на основании анализа состава, оснащения и подготовки вооруженных морских сил двух стран.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Американский журнал "The National Interest" в своем материале описал преимущества вооруженных морских сил имеющихся как у России, так и у США в случае конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению автора материала, журналиста и экс-сотрудника Пентагона Криса Осборна, сильная сторона российского ВМФ заключается в наличии развитого подводного флота.

"Передовые российские подлодки, конечно же, сильно затруднят свободное и бесконтрольное плавание надводных кораблей ВМС США в Черном море", — подчеркнул он.

Автор также предположил, что в случае открытого противостояния России тоже может прийтись нелегко из-за меньшего числа надводных кораблей, с палуб которых можно запускать вертолеты или ударные беспилотники.

© REUTERS / MURAD SEZER
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Однако, исход возможного конфликта во многом будет зависеть не от численности кораблей обеих сторон, а от дальности и точности прицеливания бортовых систем вооружения, морских дронов, сенсоров и корабельных радаров, заключил журналист.

Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис предположил, что в случае обострения отношений России и Украины вооруженное столкновение с большей вероятностью произойдет именно в акватории Черного моря. Ставридис отметил, что Москва одержит безоговорочную победу, тогда как войска НАТО не успеют вовремя достигнуть региона.

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