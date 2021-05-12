В России предложили начислять бонусы пассажирам с прививкой от COVID-19

Практика начислений бонусов привившимся от коронавируса пассажирам может распространиться на авиа и железнодорожные перевозки, а также другие виды траснпорта уже летом 2021 года.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов призвал главу Министерства транспорта Виталия Савельева стимулировать граждан к более активной вакцинации от COVID-19 с помощью крупных перевозчиков, пишут "Известия".

Для ускорения процесса вакцинации от коронавируса в России общественные деятели призвали Министерство транспорта рекомендовать крупнейшим транспортным компаниям начислять уже летом этого года привившимся пассажирам бонусы за оплату проезда.

Эту акцию планируют проводить с 25 мая по 25 августа в Общероссийском объединении пассажиров. Рекомендуемый размер денежных поощрений для пассажиров должен составить от 500 до пяти тысяч рублей. К запуску акции уже готова присоединиться авиакомпания S7 Airlines.

"Перевозчики заинтересованы в скорейшем восстановлении пассажиропотока. Ускорение темпов вакцинации от коронавируса уменьшит риски возникновения третьей волны пандемии. Соответственно, снизятся и ограничения для работы транспорта", - сказал председатель ОПП Илья Зотов.

Россия приостановила авиаперелеты в другие страны из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы. С августа 2020 года началось постепенное возобновление перелетов.

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