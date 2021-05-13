Срок годности "Спутник V" увеличен

Ранее сообщалось, что срок годности российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" составляет шесть месяцев.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Срок годности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличили до восьми месяцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он отметил, что в планах увеличение срока годности до года, но должно пройти время для изучения препарата.

"Увеличили срок годности, потому что время прошло. Он будет увеличен до года точно, пока до восьми месяцев по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше восьми месяцев еще не было", - сказал Гинцбург.

Он также отметил, что есть вероятность, что сроки сохранения клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "Спутник V" могут достигнуть двух лет.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тысячи доз прибыла в Абхазию 30 апреля. Вакцинация жителей началась 12 мая.