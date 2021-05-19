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Биткоин подешевел более чем вдвое с исторического максимума

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Sputnik Абхазия
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По состоянию на 16:00 по московскому времени 19 мая, стоимость этой криптовалюты опускалась ниже 31 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Биткоин упал в цене более чем в два раза с апрельского исторического максимума, пишет РИА Новости.

Так, по данным торгов на крупнейшей по объему криптобирже Binance стоимость данной криптовалюты сократилась на 29%, до 31,4 тысячи долларов.

Низшей точкой за сутки стала отметка в 30 тысяч долларов. Такой отметки биткоин достиг впервые с 25 января.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 29,8%, до 30 858 долларов. Это средний показатель по данным торгов из 20 бирж.

Исторического максимума цена биткоина достигла 14 апреля — 64,9 тысячи долларов. Так, после достижения этого рекорда стоимость криптовалюты упала в 2,1 раза.

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