Цена биткоина впервые упала ниже уровня 8 февраля

Биткоин по состоянию на утро 19 мая упал в цене на 13,7 процентов, до 39,26 тысячи долларов - такие цифры привела крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Биткоин падает в цене на 14 процентов за сутки и уже опускался до 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют, передает РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет до 39,28 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее центробанк Китая заявил, что криптовалюты не могут использоваться для оплаты, сообщило агентство Франс Пресс.

Напомним, 14 апреля биткоин в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, биткоин потерял уже почти 38 процентов стоимости к этому рекорду.

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