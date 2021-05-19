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Названо условие введения обязательной вакцинации от коронавируса в России

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1070)
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Sputnik Абхазия
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В российском законе об охране здоровья граждан указывается, что граждане имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Действующее законодательство не позволяет принуждать россиян к вакцинации, сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Об этом пишут РИА Новости.

Она отметила, что для введения такой обязанности придется серьезно менять закон.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пункт вакцинации от COVID-19 открылся при Сухумской поликлинике №3

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы.

По словам Попович, на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, граждане могут быть не допущены до определенных видов деятельности, либо быть ограничены в праве пойти в ясли, образовательные учреждения, либо быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.

"Это исчерпывающий перечень, никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено", - подчеркнула Попович.

Наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что такой отказ привел к причинению вреда здоровью других граждан, рассказала Попович. Это касается уголовного и административного кодексов.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1070)

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