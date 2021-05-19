Названо условие введения обязательной вакцинации от коронавируса в России

В российском законе об охране здоровья граждан указывается, что граждане имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Действующее законодательство не позволяет принуждать россиян к вакцинации, сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Об этом пишут РИА Новости.

Она отметила, что для введения такой обязанности придется серьезно менять закон.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы.

По словам Попович, на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, граждане могут быть не допущены до определенных видов деятельности, либо быть ограничены в праве пойти в ясли, образовательные учреждения, либо быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.

"Это исчерпывающий перечень, никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено", - подчеркнула Попович.

Наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что такой отказ привел к причинению вреда здоровью других граждан, рассказала Попович. Это касается уголовного и административного кодексов.

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