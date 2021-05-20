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Ученые предупредили о неизбежной катастрофе на Земле

© Foto / Sergey Kud-Sverchkov / Roscosmos
В мире
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Sputnik Абхазия
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Специалисты утверждают, в мире необходимо сократить потребление электричества и декарбонизировать энергетическую отрасль.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Землю ждет неизбежная катастрофа, заявили ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе исследования, специалисты изучили более 400 климатических сценариев, из которых только 50 позволят избежать повышения температуры на планете выше 1,5 градуса по Цельсию. По расчетам экспертов, такое потепление приведет к экологическому коллапсу.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Только 20 из этих сценариев предлагают смягчение последствий глобального потепления. Среди способов предотвратить катастрофу ученые, в частности, называют снижение доли углерода в атмосфере Земли и масштабную посадку деревьев. Однако исследователи предупредили, что эти меры будет сложно претворить в жизнь, поэтому риск повышения температуры очень велик.

Также, ученые отметили, что последствия глобального потепления можно смягчить если страны будут выполнять условия Парижского соглашения по климату. В мире необходимо сократить потребление электричества и декарбонизировать энергетическую отрасль. Землепользование должно быть организовано таким образом, чтобы оно поглощало излишки углерода из атмосферы. Для этого необходимо повторное заболачивание торфяников и увеличение лесных массивов, говорится в статье.

Специалисты подчеркнули, что сократить выбросы в атмосферу будет трудно не только в техническом отношении, но и в политическом. Это потребует беспрецедентного изменения образа жизни людей, а также международного сотрудничества.

"Я понимаю любого, кто думает, что мы можем не достичь целевого показателя в полтора градуса Цельсия", — отметил один из авторов доклада.

Он добавил, что сдерживание глобального потепления стоит приложенных усилий, поскольку позволит человечеству обеспечить себе безопасное будущее на Земле.

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