Удержать потепление: как изменится климат в ближайшие пять лет

Метеорологический прогноз не учитывает изменения в выбросах парниковых газов и аэрозолей в результате пандемии COVID-19, так как они не носят долгосрочного характера.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Каждые из ближайших пяти лет среднегодовая глобальная температура будет как минимум на 1°С выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов, следует из климатического прогноза Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

Кроме того, отмечается, что температура может превысить 1,5°С через год. Специалисты подчеркивают, что средняя температура на Земле уже превышает 1°С по сравнению с доиндустриальным периодом, а последние пять лет были самыми жаркими.

В ВМО уверены, что это исследование ставит новые задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата - удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже 2°С по сравнению с доиндустриальным периодом и продолжать усилия по ограничению повышения температуры еще больше - до 1,5°С.

Прогноз ВМО не учитывает изменения в выбросах парниковых газов и аэрозолей в результате пандемии COVID-19. Слишком долгое нахождение CO2 в атмосфере, что является основной причиной повышения глобальной температуры, не может повлиять на изменение климата.

Генеральный секретарь организации Петтери Таалас отметил, что несмотря на негативный эффект, который COVID-19 оказал на мировую экономику, государства должны воспользоваться возможностью и включить меры по борьбе с изменением климата в свои программы по восстановления после пандемии.

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