15:55 20 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.60
  • EUR89.77
Поиск
ПЕЧАТНАЯ ФАБРИКА ГОЗНАКА

Обновленная банкнота 100 рублей поступит в обращение в 2022 году

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
152 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210520/1032454328/Obnovlennaya-banknota-100-rubley-postupit-v-obraschenie-v-2022-godu.html

Обновленные банкноты отличаются от тех, что используют в еврозоне, подчеркнул заместитель председателя Банка России.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik.  В 2022 году в обращение поступят "модернизированные" банкноты номиналом 100 рублей, сообщили в Центробанке России. Об этом пишет РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Центробанк России утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей

Также сообщается, что банкноты 1000 и 5000 рублей появятся в обращении в 2023-м году, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей.

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, как будет выглядеть "новые" 100 рублей.

На купюрах появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей. Ее цвет будет напоминать нынешние 100 рублей, но оттенок сделают другим. 

"Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами", — объяснил зампред Центробанка.

Ранее отмечали отмечали, что на новой 100-рублевой купюре будут изображены объекты, расположенные на Красной Площади, Шуховская башня, центр "Зарядье", а также здание МГУ на Воробьевых горах.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
День пионерии: главный праздник советских школьников
Палестина: множество раненых, в том числе детей, в больницах Газы
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться