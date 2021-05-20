Обновленная банкнота 100 рублей поступит в обращение в 2022 году

Обновленные банкноты отличаются от тех, что используют в еврозоне, подчеркнул заместитель председателя Банка России.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. В 2022 году в обращение поступят "модернизированные" банкноты номиналом 100 рублей, сообщили в Центробанке России. Об этом пишет РИА Новости.

Также сообщается, что банкноты 1000 и 5000 рублей появятся в обращении в 2023-м году, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей.

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, как будет выглядеть "новые" 100 рублей.

На купюрах появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей. Ее цвет будет напоминать нынешние 100 рублей, но оттенок сделают другим.

"Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами", — объяснил зампред Центробанка.

Ранее отмечали отмечали, что на новой 100-рублевой купюре будут изображены объекты, расположенные на Красной Площади, Шуховская башня, центр "Зарядье", а также здание МГУ на Воробьевых горах.

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