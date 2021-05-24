Президент Украины заявил о краже "двух Крымов"

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что за последние двадцать лет в стране было незаконно присвоено пять миллионов гектар государственной земли, что, по его словам, можно сравнить по площади с двумя полуостровами Крым. Об этом написало РИА Новости , со ссылкой "Пятый канал".

Президент сделал такое заявление в рамках своего выступления на форуме "Украина 30. Земля".

Зеленский считает, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли на Украине создал условия для образования теневого рынка, где земельные участки покупали и продавали незаконно.

"За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", — сказал он.

Во время выступления Зеленский подписал законопроект, который отменил мораторий.

Глава Украины ранее отмечал, что завершение земельной реформы в стране является одним из его приоритетов на посту президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским Крым лишь в рамках вопроса приграничного сотрудничества.

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