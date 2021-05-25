Главы России и США проведут саммит в Женеве

Последний раз полноформатный саммит России и США прошел в 2018 году в Хельсинки.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут двусторонний саммит в Женеве 16 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Отмечается, что эту информацию подтвердили и в Белом доме.

Ожидается, что лидеры двух держав обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов, однако детали встречи еще предстоит согласовать, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель же администрации Байдена Джен Псаки не исключила, что главы государств могут затронуть вопросы ядерной стабильности.

Ранее полноформатный саммит Россия-США прошел в 2018 году в Хельсинки, тогда Путин встречался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи выступил президент США.