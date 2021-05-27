Российская компания "Сбер" представила модель беспилотного такси

"ФЛИП" представляет собой автономное такси будущего без привычных элементов управления. В нем размещается до шести человек, им доступны виртуальный ассистент и сервисы из цифровой экосистемы "Сбера".

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Компания SberAutoTech, входящая в цифровую экосистему "Сбера", представила прототип полностью автономного электромобиля собственной разработки под названием "ФЛИП". Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на сообщение компании.

"Новинка реализует концепцию новой мобильности: полностью беспилотное транспортное средство - максимальный, пятый уровень автономности по международной классификации, обеспечивает быстрое, безопасное и комфортное перемещение пассажиров с использованием новейших технологий из мира IT и автомотив", - уточняется в сообщении.

Внешние габариты электромобиля такие же, как у стандартного легкового автомобиля, однако, из-за того, что нет привычных систем управления, пространства внутри на 40% больше.

В основе электромобиля лежит платформа собственной разработки, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Компоновка "ФЛИПа" позволяет использовать также газ и водород в качестве источника энергии.

Эксплуатация электромобиля будет доступна через специальное приложение с виртуальным ассистентом. Во "ФЛИП" встроена система распознавания лиц.

Для слежения за окружающей ситуацией используется комплекс лидаров, радаров и камер. Эти сенсоры позволяют получать информацию об окружающих объектах, распознавать пешеходов и препятствия, принимать решение об ускорении, торможении и повороте. Кроме того, он может общаться как с другими "ФЛИПами", так и с дорожной инфраструктурой.

Пока SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта - только на закрытых территориях.

Новинку покажут 2–5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

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