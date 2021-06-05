На побережье Черного моря обнаружили "комаров-тигров"

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Роспотребнадзор заявил, что в последнее время на юге России появились экзотические тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
Она отметила, что этих насекомых легко отличить по черно-белым полоскам на лапках и на теле.
"Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции", – рассказала профессор Рославцева.
Кроме того, Рославцева отметила, что комары разных видов могут переносить глистов. Так, в частности, распространяется дирофиляриоз, когда от животных через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий, круглых нитевидных гельминтов. Это нужно учитывать, путешествуя по Крыму.
"Особенно это связано с центральным Крымом, там, где есть выпас скота, где есть сторожевые собаки", — подчеркнула доктор.
Она также уточнила, что по сравнению со всем черноморским побережьем, нигде нет такого количества москитов, как в Крыму.
Профессор рекомендует защищаться от нового вида комаров теми же средствами, что и от комаров других видов - это электрофумигаторы для помещений и репеллентные средства в аэрозольных баллонах.
"Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты", – добавила Рославцева.
В заключение эксперт напомнила об энцефалитных клещах, с которыми можно столкнуться во время прогулки по лесу или по горам, и посоветовала правильно одеваться, а также обрабатывать нижнюю часть брюк и ноги специальными средствами.
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