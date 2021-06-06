Турция обнаружила новое месторождение газа в Черном море

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Турция нашла новое газовое месторождение в Черном море, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.
"Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении "Амасра-1" скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров", — сказал глава государства, выступая на открытии порта Филиос на черноморском побережье.
Общий объем обнаруженных Турцией в названной акватории запасов газа достиг 500 миллиардов кубометров газа, добавил турецкий лидер.
В прошлом году команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа на месторождении "Сакарья", крупнейшем в истории страны.
Ранее сообщалось, что президент Турции объявил о новых черноморских запасах природного газа объемом 85 миллиардов "кубов".
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